Musica e beneficenza: Il ricavato del nuovo singolo di Bigo alla Pertini di Ponderano

Lo scorso 28 novembre il noto cantautore biellese Bigo ha pubblicato "Coming Home For Christmas", singolo di Natale il cui ricavato sarà interamente destinato alla classe di musica della Scuola Elementare "Sandro Pertini" di Ponderano, per l'acquisto di materiale musicale.

Dedito a valorizzare il proprio territorio sin dai tempi di Thank You (suo album di esordio, realizzato in patria dopo il ritorno dalle lontane terre australiane), Bigo alias Luca Grandotto scrive il suo nuovo singolo sulla musica del chitarrista biellese Alessio Zanella.

"Lo scopo - racconta Bigo - è di restituire attraverso la musica ciò che ho ricevuto dalla scuola e dalla mia comunità. Vorrei considerarlo un piccolo investimento per quando tutto tornerà alla normalità, nella speranza di poter mettere nelle mani dei bambini uno strumento musicale invece di uno smartphone".

"E' bello che in un momento così duro - commenta il sindaco di Ponderano Roberto Locca - ci sia qualcuno che fa qualcosa di buono per il paese".