Intervento dei Vigili del Fuoco nella prima serata di oggi, 30 novembre, a Strona. Secondo una prima ricostruzione un’auto avrebbe urtato una tubatura del gas mentre stava eseguendo una manovra danneggiandola considerevolmente.

Lo scontro ha provocato, infatti, un’ingente fuoriuscita di gas allarmando i residenti della zona. Sul posto, oltre alle squadre di Ponzone e Biella per la messa in sicurezza, anche i tecnici della rete per il ripristino dell’impianto.