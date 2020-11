Il mondo dell'imprenditoria biellese è in lutto per la morte di Sandro Trabaldo Togna, imprenditore e guida della Filatura Lana Pettinata Trabaldo di Ponzone. Aveva 86 anni. I funerali si sono svolti nei giorni scorsi in forma privata. Numerosi gli attestati di stima e affetto da parte di chi lo conosceva e ne apprezzava le qualità umane e imprenditoriali.