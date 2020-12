Droga, i Carabinieri di Bioglio denunciano per detenzione due giovani trovati in zona coprifuoco a Zumaglia

A conclusione degli accertamenti svolti, due giovani residenti nel biellese, M.C. e G.C. entrambi 23enni, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Biella per detenzione di sostanze stupefacenti dai Carabinieri della Stazione di Bioglio.

Il fatto risale al fine settimana scorso, quando nel corso di un normale servizio preventivo serale, i due sono stati visti dagli operanti, intorno alle 23,30 circa mentre si aggiravano a piedi tra le vie di Zumaglia (via XXV Aprile nella zona della chiesa parrocchiale). Poco prima di essere controllati, approfittando della scarsa illuminazione, i sospetti avevano cercato di liberarsi di uno zaino occultandolo dietro un’aiuola.

La mossa non è sfuggita ai militari che una volta fermati i ragazzi, hanno recuperato lo zaino all’interno del quale, oltre ai documenti d’identità degli stessi, conteneva un paio di grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 300 euro in contanti. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e per i due coetanei è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria e la sanzione per violazione delle norme anti Covid essendo ben oltre le 22 orario in cui scatta il coprifuoco.