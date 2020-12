Volontari al lavoro a Riabella in vista del Natale: “Via arbusti e rovi per preparare l'Albero”

Prendersi cura dei propri spazi verdi in compagnia dei suoi abitanti. È ciò che hanno fatto gli abitanti di Riabella, la caratteristica frazione di Campiglia Cervo, in Valle Cervo. “Sabato abbiamo provveduto a liberare un piccolo abete all'ingresso del paese, proprio sopra al cartello Riabella. - spiega il presidente della Pro Loco Riabella Emanuele Rolando - Era pieno di rovi e arbusti. Volevamo sistemarlo in vista del Natale. Nelle prossime settimane, infatti, prepareremo l'albero di Natale muovendoci con largo anticipo”.