A Tavigliano la statua si illumina di azzurro per la prevenzione del tumore alla prostata

La prevenzione del tumore alla prostata al centro di alcune iniziative locali. Il mese di novembre si è colorato di azzurro in occasione della campagna Nastro Azzurro, rivolta agli uomini. Per la ricorrenza sono state promosse numerosi gesti simbolici di prevenzione dei tumori alla prostata. A Tavigliano, per esempio, si è scelto di illuminare la scultura presente in paese.