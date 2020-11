Ponderano, sindaco su mensa scolastica: "Disagi causa covid. Da sopralluogo Asl tutto regolare"

"Nelle scorse settimane abbiamo avuto qualche disagio al servizio mensa, purtroppo dovuto all'assenza dei due operatori, rimasti a casa in quarantena per via del covid". Queste le parole del sindaco di Ponderano Roberto Locca, che spiega: "I pasti sono stati forniti da un'altra cooperativa e in questi giorni abbiamo ricevuto diverse lamentele in merito alla qualità del cibo servito ai bambini. Per questo motivo abbiamo deciso di richiedere un sopralluogo al servizio dietologico dell'Asl, che non ha riscontrato anomalie. Da lunedì (oggi 30 novembre, ndr) dovrebbe ritornare tutto alla normalità".