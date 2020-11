Valdilana, manca l'acqua in alcune frazioni di Trivero: monta la protesta sui social

Problemi ai servizi idrici nella municipalità di Valdilana. La protesta monta sui social, con molti casi segnalati e condivisi sui social. Sulla questione, il Comune ha condiviso un post su Facebook: “L’amministrazione comunale ha contattato il Cordar (Valsesia ndr) per segnalare la mancanza dell’acqua in alcune frazioni di Trivero, come già accade da parecchie settimane. La società ci ha comunicato di aver attivato i propri tecnici che stanno tutt’ora lavorando per risolvere la situazione al più presto. Come amministrazione comunale segnaliamo sempre tempestivamente le situazioni di criticità a Cordar e stiamo anche valutando di prendere dei provvedimenti necessari per la continua mancata comunicazione agli utenti da parte della società, dalla quale aspettiamo nelle prossime ore un comunicato ufficiale per spiegare i problemi tecnici che ci sono”.