Rosazza, cantieri e lavori a quasi due mesi dall'alluvione: intervento in via Roma

Proseguono i lavori a Rosazza a quasi due mesi dall'alluvione di inizio ottobre. Dopo gli interventi compiuti nei giorni scorsi nell'alveo del Cervo, in regione Fornaca, con la movimentazione del torrente per ripotarlo nell'originario corso, si è aperto un nuovo cantiere.

A darne comunicazione lo stesso sindaco Francesca Delmastro sui canali social: “Partito anche il secondo intervento sulla via Roma dopo la strettoia per mettere in sicurezza il versante. Grazie a tutti per la collaborazione e alle imprese”.