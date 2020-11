LILT Biella per i bambini: arriva online il calendario dell’avvento dedicato alla Prevenzione Oncologica

I corretti stili di vita sono il principale scudo contro i tumori e le malattie cronico-degenerative. Conoscerli e praticarli, soprattutto da piccoli, aiuta a vivere in salute e a proteggersi da tante malattie. Per questo motivo LILT Biella lancia l’iniziativa “LILT for Children.

Diventa anche tu supereroe del Natale”, il primo calendario dell’avvento online dedicato alla prevenzione oncologica. Obiettivo del progetto: promuovere la cultura della prevenzione e il suo valore attraverso una comunicazione scientifica, ma anche divertente per i bambini. Di giorno in giorno, attraverso storie, giochi e video, i bambini impareranno a conoscere i corretti stili di vita.

Sino al 25 di dicembre quando, scoprendo la casella corrispondente al giorno di Natale, riceveranno il certificato di Supereroe della Prevenzione. E mentre i più piccoli giocano, ai più grandi LILT Biella ricorda che modificare le proprie abitudini verso stili di vita più sani e salutari è sempre possibile e che un tumore su tre potrebbe essere evitato attraverso una sana alimentazione, la disuassuefazione dal fumo e tanta attività fisica.

Per diventare Supereroe della Prevenzione Oncologica, basta cliccare qui: https://www.liltbiella.it/calendario-dellavvento-della-prevenzione-2020/