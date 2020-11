Lessona, parla il sindaco: “Ci stiamo impegnando su più fronti, presto novità”

Il sindaco di Lessona Chiara Comoglio, ai taccuini di Newsbiella, si è detta ottimista sulla situazione Covid del suo Comune: “I positivi sono in continuo calo, la scorsa settimana erano circa una sessantina mentre ad oggi ne contiamo circa quaranta e questo anche grazie agli sforzi e alla disciplina dei cittadini”.

Per quanto concerne gli aiuti alle attività commerciali “nel mese di luglio sono stati stanziati 25mila euro per aiutare esercizi commerciali e piccoli artigiani” - sottolinea il sindaco. “Inoltre, abbiamo dimezzato la TARI e stiamo incrementando i buoni spesa e la collaborazione con le associazioni di volontariato nell’attesa di novità dal Governo centrale”. Prioritaria per Lessona è senz’altro anche la viabilità, specie dopo i danni causati dall’alluvione di ottobre scorso: “Abbiamo inviato in Regione il progetto di restaurazione per Strada del Mulino - interrotta per oltre 25 metri in seguito all’alluvione - nella speranza di ottenere un finanziamento che possa aiutarci a far fronte alla spesa. Contiamo di partire con i lavori molto presto”.

In chiusura, in tema pandemia, il sindaco si rivolge ai suoi cittadini predicando ottimismo ma allo stesso tempo prudenza; binomio perfetto per riprendersi in fretta ed evitare una qualunque ricaduta.