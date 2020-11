Emozioni virali, essere adolescenti in pandemia: Diretta su Instagram con il consorzio Iris

Gli adolescenti, in questa fase di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, si trovano ora nuovamente a casa. Chiusa la scuola, le palestre, i locali, si possono vedere solo i congiunti e non gli amici. Ma quali emozioni stanno provando gli adolescenti e i giovani adulti in questo autunno pandemico? La fatica è tanta, fanno fatica a desiderare, a immaginare il futuro, sono pieni di incertezze immersi in una società distanziata. Come motivarli a continuare a investire su scuola e futuro? Come aiutarli a cambiare prospettiva? Prima di tutto lasciando i pregiudizi dei ragazzi sdraiati, menefreghisti e untori. Per parlare di tutto questo Lo Spaf aspetta gli adolescenti, i giovani adulti biellesi e tutti gli adulti che hanno voglia di pensare creativamente ai ragazzi e alle loro emozioni lunedì 30 novembre alle ore 19 sulla propria pagina Instagram Lo_Spaf. La diretta è organizzata da Consorzio Iris, Lo Spaf, Asl Biella in collaborazione con la Fondazione Marco Falco Onlus.

