Cerrione festeggiata la Patrona della musica e delle cantorie Santa Cecilia

Domenica 29 nella chiesa di Magnonevolo don Angelo Nardi ha celebrato la Santa Messa in ricordo dei musici e cantori di tutto il comune. Era presente la Banda Comunale in divisa, per rendere omaggio alla Patrona.

Come tutte le feste in questo periodo la partecipazione è ridotta ma anche oggi, prima domenica di avvento non è mancata l'attenzione per le parole che don Angelo ha comunicato nell'omelia: "Non scoraggiamoci, facciamoci forza...verranno tempi migliori".

Erano presenti anche i familiari dei musici, il Sindaco Anna Maria Zerbola e l'assessore Davide Chiarletti. Ol tre alle cantorie da segnalare la presenza nella Banda della consigliera, Alessandra Rosso.