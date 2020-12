A Zubiena nuove telecamere, sindaco: “Ora sono 15 più 3 speciali per una maggior sicurezza”

Nuove telecamere a Zubiena. Salgono a 15 i dispositivi di videosorveglianza funzionanti in tutto il Comune. A darne notizia il sindaco Davide Basso: “Si tratta di un ottimo risultato. Come promesso, pian piano si copre il territorio per una maggiore sicurezza. Alle 15 telecamere se ne aggiungono 3 speciali. Ora sono funzionanti anche a casale Roletto e sarà possibile anche controllare l'area ecologica. A breve arriveranno anche a Casale Filippi”.