L'azienda biellese De Mori sulle pagine del Sole 24 Ore

"L'azienda piemontese che continua a crescere valorizzando rigorosamente la lavorazione manuale e il Made in Italy". Così il Sole 24 Ore ha definito la De Mori, l'azienda biellese leader nel settore della pianificazione che quest'anno compie 20 anni. Il quotidiano nazionale ne ha raccontato la storia, per poi dedicare lungo spazio ai prodotti che confeziona nel rispetto della tradizione e con l'utilizzo di materie prime di alta qualità. Il marchio nasce ufficialmente nel 2001, ma l'esperienza di De Mori inizia nel 1974 con l'apertura dell'attività da parte di Doriano in un piccolo locale.

Con l'arrivo del figlio Simone nel 2001 il panificio biellese inizia a crescere proponendo nuove specialità come grissini artigianali, torcetti al burro e molte altre sfiziosità piemontesi. Ad oggi l’azienda esporta i suoi prodotti anche all’estero pur rimanendo un punto di riferimento in Italia: nessuno può resistere alle autentiche ricette della tradizione prodotte con ingredienti naturali.

Dai panettoni alle colombe preparati alla base con lieviti madre naturali fino ai grissini che lievitano naturalmente per 30 ore, senza dimenticare i torcetti e i baci di dama prodotti con burro fresco, nocciole e zucchero italiano. Presenti con ben tre punti di vendita in Piemonte, potete trovare le loro specialità a Cossato, Biella e Lessona.