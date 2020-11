Si allontana dalla Comunità per minori di Vigliano e non fa più rientro. L'episodio è accaduto intorno alle 19 di ieri sera, 28 novembre. Il giovane, un 16enne, è stato rintracciato poco dopo dalle forze dell'ordine, allertate dai responsabili della struttura. Recuperato da un operatore, è stato riportato in comunità.