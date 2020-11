Sandigliano, rubata un'auto da un garage

Furto di un'auto a Sandigliano, in via Carducci, nella serata di ieri 28 novembre. I soliti ignoti, che hanno anche frugato in un'altra vettura senza però asportare nulla, hanno trovato il garage di un'abitazione della via aperto, con all'interno una Volkswagen Touran parcheggiata con le chiavi inserite e l'hanno portata via. Ad accorgersi dell'accaduto il proprietario, che non ha potuto fare altro che denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine. Le indagini sono ora in corso.