Cagnolona ritrovata in un torrente a Campiglia, si cerca il padrone FOTO

Piangeva, era infreddolita e non riusciva a risalire dal torrente. I suoi mugolii hanno raggiunto i residenti, che l'hanno recuperata e tratta in salvo nonostante la zona impervia. L'episodio è accaduto questa mattina, 29 novembre, a Rialmosso di Campiglia. Ora la cagnolona si trova in stallo a casa di uno dei suoi salvatori, in attesa che il padrone legga questo appello o i diversi post che in queste ore stanno girando sui social.

