Auto ferma in mezzo alla strada, conducente ubriaco sanzionato e denunciato

Si è fermato in mezzo alla strada con l'auto accesa. Una mossa che ha attirato l'attenzione di alcuni automobilisti di passaggio, i quali hanno allertato le forze dell'ordine. L'episodio è accaduto ieri sera, 28 novembre, a Viverone. Giunti sul posto gli operatori hanno rintracciato e identificato il conducente, un 45enne di origini cubane residente a Santhià, che è stato sottoposto all'alcol test risultato positivo con un valore di 2,3 g/l. L'uomo è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza e la sua auto è stata sottoposta a sequestro. Inoltre, per non aver rispettato l'ordinanza che prevede la possibilità di girare esclusivamente nel proprio comune di residenza, il 45enne è stato anche sanzionato.