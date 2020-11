A Verrone si dona una pallina per addobbare l’albero di Natale in piazza

Donare una pallina per addobbare il grande albero di Natale che verrà allestito il prossimo sabato, 5 dicembre, nella piazza di Verrone. Questa è l’ultima iniziativa della Pro Loco per festeggiare un “Natale diverso, in cui sentirsi vicini e contribuire a creare l’atmosfera natalizia del nostro paese”. La palla natalizia può essere lasciata in tutta sicurezza nei centri di raccolta adibiti in paese nelle giornate del 3 e 4 dicembre: davanti alla sede della Pro Loco, della scuola materna e della scuola primaria.