Biellese magico e misterioso: BIELLA CENTRO - Biela, gli “eroti” danzanti ed il simbolo fallico del battistero

Nella nostra tradizione orale ammiccamenti e doppi sensi a sfondo sessuale spuntano quando il rospo biellese pretende d’essere il più bell’’uccello’ della città, usando un termine che gergalmente ancor oggi indica il membro maschile, quello che in Meridione diventa ‘il pesce’.

Nel Battistero romanico di Biella è stato inglobato un singolare bassorilievo litico d’origine incerta ma verosimilmente d’età romana. Raffigura due misteriosi personaggi di sesso maschile, entrambi nudi e coi genitali in mostra, uno con una fronda in mano e l’altro abbracciato ad una colonna dall’inequivocabile forma fallica mentre sembrano voler eseguire un passo di danza.

Nel 1881 lo storico Severino Pozzo sostenne che l’arcaica scultura avrebbe raffigurato l’eroico guerriero Ercole assieme al dio Bacco mentre Giuseppe Fontanella nella “Guida al Biellese nel turismo e nell’industria” lo ritiene “un bassorilievo marmoreo raffigurante Ercole con amorini, soggetto pagano dell’epoca dei Cesari, probabilmente proveniente da tombe romane preesistenti nelle adiacenze”. Un noto esperto d’arte come Gianni Carlo Sciolla ha più correttamente spiegato che nella lastra sono raffigurati due “eroti”, dunque dei personaggi al centro delle pratiche sessuali (anche oscene) del mondo pagano.

L’erudito nobiluomo britannico Richard Payne Knight che alla fine del ’700 scopriva sorpreso la sopravvivenza di culti fallici nel santuario di Cosma e Damiano ad Isernia notava acutamente che il membro maschile è stato l’unico organo umano raffigurato come dotato di vita indipendente.

In effetti, uccelli deformi e satiri sono i soli “mostri” raffigurati in scene con personaggi umani e la scultura biellese non fa eccezione; accentua anzi l’autonomia del fallo, raffigurato gigantesco, turgido e ritto.