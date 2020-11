La prossima settimana doppia seduta del Consiglio Provinciale, che si riunirà nei pomeriggi di lunedì 30 novembre e giovedì 3 dicembre.

L’assemblea di lunedì è convocata per le 14:15, con una variazione al bilancio di previsione 2020-2022, una proposta di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, e le comunicazioni del Presidente della Provincia all’ordine del giorno.

Comunicazioni del Presidente che apriranno l’assemblea di giovedì, convocata per le 16:45. L’approvazione dei piano provinciale per il dimensionamento delle autonomie scolastiche e della programmazione dell'offerta formativa per il 2021/2022, la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche detenute dall’ente al 31 dicembre 2019 e la costituzione dell’Unione Regionale delle Province Piemontesi “UPI Piemonte” gli altri punti all’ordine del giorno.

Entrambe le riunioni si svolgeranno in videoconferenza. E’ possibile partecipare da computer, tablet o smartphone tramite il link https://global.gotomeeting.com/join/820036485 , oppure accedere tramite telefono al numero +390247921301 (Codice accesso: 820-036-485) .