Donati all’Ospedale 24 saturimetri da un imprenditore biellese

24 saturimetri donati al Pronto Soccorso di Biella da un imprenditore biellese che nelle prime settimane di novembre li ha fatti consegnare direttamente al personale in servizio. A dare la notizia la pagina Facebook dell’ASL Biella in un post: “Abbiamo più volte cercato di rintracciarlo, ma senza esito, per cui ci teniamo a fargli sapere con questo post che i dispositivi sono entrati immediatamente in uso e in tempo utile per la seconda ondata che ha visto seicento ricoveri all'ospedale di Biella per Covid-19 in circa due mesi e mezzo. Grazie”.