Biella, si accendono le luci di Natale in via Italia e al Piazzo. Greggio e Clarizio: “Segnale di speranza” FOTO e VIDEO

A meno di un mese dal giorno di Natale, si sono accese ieri sera le luminarie natalizie in molte strade della città di Biella: dalla centralissima via Italia fino alla suggestiva Piazza Cisterna, cuore pulsante del borgo storico del Piazzo.

Martedì sarà il turno della piazza della stazione e della rotonda di via La Marmora. “In un momento di emergenza sanitaria, la città si illumina dando un segnale di speranza in vista del futuro – spiegano l’assessore al Commercio Barbara Greggio e il presidente della Pro Loco Biella e Valle Oropa Christian Clarizio – Un segnale di fiducia per andare avanti in un momento tanto duro”.

Di seguito la diretta Facebook dell’accensione delle luci natalizie e le interviste dei protagonisti, realizzate da Mauro Benedetti.