Coppa Vino Novello al GC Cavaglià, ecco le gare del weekend

Grande successo di partecipazione per la Coppa Vino Novello che si è disputata domenica al Gc Cavaglià con in campo 112 giocatori a sfidarsi in una gara a squadre con formula a coppie 4pm Stableford (per il risultato a squadre si sommavano gli score delle due coppie componenti il team) sulla distanza di 18 buche. Il miglior risultato netto assoluto è andato alla coppia Giovanni Nicoletti-Giulia Meggiorin con 48 punti. Prima squadra nella classifica lordo quella composta da Bertolino-Maquignaz-Salogni-Ceresa con 64 punti.

Nel netto si sono imposti Andrigo-Ferla-Gallardino-Stradiotto con 82 punti, seguiti da Pallais-Invernizzi-Arciola-Ait Belabbess sempre con e Parisi-Patteri-Bellincioni-Paluello con 81. Nel nearest maschile della buca 2 da segnalare la hole in one di Bruno Izzo. Nearest maschile buca 6: Simone Bucino m.1,01. Nearest femminile buca 9: Cristina Ferla m.1,85. Nearest femminile buca 12: Antonella Centonze m.0,50. Longest drive maschile buca 5 Mattia Vialardi. Longest drive femminile buca 7 Giulia Meggiorin.

Martedì il Gc Cavaglià ha ospitato la tappa del circuito Golf Sì (18 buche, Stableford, 3 categorie) che ha visto al via 110 giocatori. Premiati. Prima categoria: 1° Lordo Max Hofer Castelconturbia punti 31, 1° Netto Maurizio Prina Cavaglià 36, 2° Netto Fabrizio Fournier Valle D'Aosta 35. Seconda categoria: 1° Netto Enrico Bottoni Vigevano 42, 2° Netto Sergio Fanottoli Cavaglià 40. Terza categoria: 1° Netto Luca Enrico Ciliegi 38, 2° Netto Giuseppe Fiato Primule 38. 1° Ladies Denise Bibiana Scotti Settimo 38. 1° Seniores Mauro Picatto Biella Betulle 39.

Domenica al Gc Cavaglià si giocherà il Trofeo Podio Sport (18 buche, Stableford, 3 categorie). Martedì prossimo c'è in programma una tappa del circuito Golf Sì, prevista una gara a coppie con formula 4pm (18 buche Stableford).