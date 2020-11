Dal Nord Ovest – A fuoco tetto, squadre dei Vigili del Fuoco in azione

Nel primo pomeriggio di oggi, 28 novembre, squadre dei Vigili del Fuoco sono giunte in località Alice Castello per l’incendio di un camino di uno stabile di 3 piani. L'incendio si è sviluppato dalla canna fumaria del caminetto posizionato nel piano mansarda. L’intervento è consistito nello spegnimento e nella messa in sicurezza delle parti del tetto interessata. Non si registrano feriti e intossicati.