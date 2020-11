Nuovo lutto a Cossato, è morto l’ex consigliere comunale Adriano Durando

Un nuovo lutto ha colpito profondamente la comunità di Cossato. A mancare l’ex consigliere comunale Adriano Durando, all’età di 77 anni. Conosciuto in tutto il paese per le sue innumerevoli battaglie. Sono numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia pubblicati in queste ore sui social. Il rosario è in programma domani, 29 novembre, alle 17.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Cossato; sempre qui, si celebreranno i funerali lunedì, alle 14, nel rispetto delle normative vigenti.