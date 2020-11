Davide Garra torna a Biella come viceprefetto vicario

"Alla fine di un anno durissimo, a tratti tremendo, irto di ostacoli, di lotte, di botte, di contrasti, di schemi da cambiare, di blocchi, ecco il guizzo, il balzo che, quando si compie, quasi sembra leggero. Dopo Liguria e Lombardia, si torna in Piemonte, dove tutto è iniziato". Ad affidare i suoi pensieri ad un post di Facebook è Davide Garra, che a breve tornerà a Biella nel ruolo che ha occupato fino al 2018, dopo essere stato per 23 anni al servizio della Prefettura: viceprefetto vicario.

"Dopo Imperia e Varese, eccomi Vicario di Biella, lo stesso ruolo che per primo mi accolse, il primo timido ed incerto giorno di servizio, secoli fa" scrive. "Grazie a Varese e alle persone che ho conosciuto. Ho dato il massimo ed ho ricevuto di più: esperienza e ricordi che mi accompagneranno. Ci sarebbero molte persone da ringraziare, con abbracci e strette di mano, ma in tempi di covid 19, non si puó. E allora GRAZIE a chi, a suo tempo, mi ha chiamato offrendomi una bella opportunità professionale in questa vorticosa provincia lombarda. GRAZIE a chi, poi, mi ha incoraggiato e spronato a proseguire il cammino e, con raro e spiazzante altruismo, contro i suoi stessi interessi, mi ha lasciato ripartire verso nuove sfide. GRAZIE a tutti coloro mi hanno insegnato qualcosa e mi hanno stimolato a trovare risposte anche in contesti non agevoli".

Torinese, 54 anni, sposato con due figli, Garra era giunto a Biella nel 1995. Nel corso degli anni ha assunto il ruolo di commissario nei Comuni di Miagliano, Rosazza e Zumaglia oltre a occuparsi di Protezione Civile, Ordine Pubblico, Immigrazione svolgendo per sette anni il ruolo di Capo di Gabinetto.

Conclude il suo commovente post con un pensiero rivolto a chi non c'è più: "Ciao Prefetto Dino Missineo, grande uomo di Stato ed amico, continuo ad ascoltarti, tranne che sul calcio, e tu continua a darmi quei consigli, semplici e profondi, che riconducevano le cose al loro posto. E infine, per ultimo ma per primo, in fondo come al principio, ciao a Te. Aspettavi in silenzio il Tuo turno. Eccoti. Amavi il ciclismo e saresti venuto a vederti la mitica Tre valli varesine. Sento che eri con me a guardarla da vicino, ad entusiasmarti nel vedere e sfiorare i corridori con le loro maglie colorate che avresti voluto indossare, sentire i loro accenti, italiani e stranieri, ma tutti incomprensibili, ed il rumore di biciclette perfette, scintillanti, che non hai mai avuto, ed a ricordarmi delle tue corse giovanili con bici rattoppate e raddrizzate a colpi di martello. C’eri. E ci sarai sempre. Ciao Pa. Sempre avanti. Fin dove posso".