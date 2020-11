Camandona piange la scomparsa del suo ex sindaco Roberto Tramontina

Camandona in lutto per il suo ex sindaco Roberto Tramontina. Affetto da tempo da problemi di salute, si è spento all'età di 85 anni.

"Ero in consiglio con lui quando era in carica, dal 2004 al 2009" racconta l'attuale primo cittadino di Camandona, Gian Paolo Botto Steglia. "È sempre stato un brav'uomo. Oltre ad essere sindaco aveva un'attività di autonoleggio in via Repubblica. Nel periodo in cui ha fatto il sindaco ha vissuto nella sua seconda casa a Camandona. Oggi, qui, ci abita il figlio".