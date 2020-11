Biella, Giardino di Angelo nel mirino dei vandali. Bessone: “Fatto grave. Telecamere se ci saranno altri episodi”

Il Giardino di Angelo finisce nel mirino dei vandali. A denunciare l’atto di inciviltà perpetrato ai danni dell’area pubblica il presidente dell’associazione Legami di Cuore Alberto Scicolone che sui social scrive: “L’area di Angelo è alla mercé di delinquenti che hanno danneggiato il giardino, spaccato le luci. Ci sono spacciatori notte e giorno. Ora faremo ronde. Ci vogliono controlli su sti ragazzi se no li allontaniamo noi. Non permettiamo a nessuno di rovinare tanti sacrifici”.

L’area di sgambamento dedicata agli amici a quattro zampe si trova nel cuore del parco della Rovere, a due passi da piazza Adua e, in breve tempo, è diventato un punto di riferimento per i tanti biellesi e i loro animali. Informata dell’accaduto anche l’assessore Gabriella Bessone: “Ci sono persone che non hanno rispetto né per gli esseri umani, né per gli spazi verdi rivolti agli animali e ai cittadini di Biella. Il Giardino di Angelo è una realtà sostenuta e mantenuta pulita da un’associazione che si prodiga per gli amici a quattro zampe. Si tratta di un fatto grave ed è triste vedere situazione di questo genere. Se dovessero esserci altri episodi, oltre ad incrementare sopralluoghi e passaggi della Polizia locale, arriveremo a mettere qualche telecamera per tenerla maggiormente sotto sorveglianza”.