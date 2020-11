Anziano disperso in provincia di Asti: Ritrovato da Drago, il cane di un Vigile del Fuoco di Biella FOTO

Alle ricerche dell'anziano disperso da giovedì 26 novembre a Viale, in provincia di Asti, ha partecipato anche Drago, cane operativo al Nucleo Cinofili di Volpiano ma di un Vigile del Fuoco di Biella. Con la collaborazione di esperti in topografia applicata al soccorso e i droni, Drago ha condotto i soccorritori in un punto nascosto dalla fitta vegetazione fino al ritrovamento dell'uomo, che è stato successivamente affidato alle cure del 118.

L'ultraottantenne si era allontanato dalla sua abitazione nella giornata di giovedì senza fare ritorno. Allarmati, i suoi famigliari ne hanno subito denunciato la scomparsa. In suo soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Asti e i volontari di Cocconato con i Carabinieri.