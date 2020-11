Alberto Bonino si racconta: “Io guarito dal Covid, ringrazio medici e infermieri”

Guarito dal Coronavirus grazie ad un lungo isolamento in ospedale, Alberto Bonino, titolare della Carrozzeria Bonino di Biella, racconta a Newsbiella la sua odissea con il virus e ringrazia i medici e gli infermieri del reparto Covid dell’ospedale di Biella che lo hanno assistito e guarito.

"Ho visto come lavorano - dice - non si fermano mai, alcuni non andavano nemmeno a casa". Bonino sottolinea cosa voglia dire contrarre il virus in maniera virulenta: “Manca il respiro, quello che ti lascia questo virus è terrificante, ci si sente come investiti da un treno”.

“Dopo un lungo isolamento ospedaliero, sono finalmente potuto tornare a casa. Ringrazio i medici, gli infermieri e tutto il personale del reparto Covid dell’ospedale di Biella che mi hanno curato con grande scrupolo e umanità. Ho visto quanto lavorano e in quali condizioni sono costretti a operare per curare chi soffre, chi non respira". Infine, un invito a non sottovalutare la situazione: “Non sono mai stato in ospedale prima d’ora: essere in salute non significa essere al sicuro”.