Addio a Celestino Vercelli : L'ultimo saluto di ex compagni, campioni e tifosi

Nonostante il momento particolare è stato molto partecipato il funerale di Celestino Vercelli, campione biellese di ciclismo scomparso giovedì 26 novembre all'età di 74 anni. Presenti il sindaco di Valdengo e onorevole Roberto Pella, i rappresentanti di Ucab con il presidente Filippo Borrione e numerosi sportivi, ex compagni di squadra e tifosi lo avevano conosciuto e seguito.

Una volta appese le scarpe al chiodo, Vercelli era diventato imprenditore sportivo e le sue scarpe Vittoria, famose in tutto il mondo, sono state indossate da campioni del calibro di Stephen Roche e Marco Pantani. "Alcuni ex campioni che lo avevano conosciuto - racconta Borrione di Ucab - mi hanno chiesto di fare avere le proprie condoglianze alla sua famiglia, perché non potevano essere presenti. Alle esequie hanno partecipato anche tanti cittadini, ai quali Celestino ha saputo lasciare un buon ricordo con la sua bontà e gentilezza. Sicuramente lo ricorderemo nelle nostre manifestazioni sportive e se i suoi famigliari avranno qualche richiesta particolare, noi saremo certamente disponibili".

L'ultimo saluto è stato celebrato nella mattinata di oggi, 28 novembre, nella chiesa parrocchiale di San Biagio a Valdengo.