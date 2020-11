Meteo, addio al "caldo" novembre: ci aspetta un dicembre più dinamico, con l'arrivo della prima neve

Arrivano qualche nuvola e vento sul Piemonte, con neve oltre i 1600 metri. Questo dicono le previsioni per il fine settimana. Già oggi sono previste precipitazioni sui settori settori meridionali della regione, ma già domani è atteso un generale miglioramento e un rialzo termico. Un novembre da record siccitoso con temperature molto al di sopra della media viene archiviato, con la promessa che sembra far intravedere l'evoluzione meteorologica verso un dicembre più dinamico, con la comparsa della prima neve. Nubi in intensificazione da lunedì pomeriggio.