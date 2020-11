Cavaglià, lunedì consiglio comunale a porte chiuse

Due ratifiche di altrettante variazioni di bilancio adottate dalla giunta comunale nel mese di ottobre e l’assestamento generale al corrente esercizio e la conseguente variazione.

Questi i punti in materia finanziaria all’ordine del giorno del consiglio comunale di Cavaglià, convocato per lunedì 30 novembre alle 20:30, in seduta chiusa al pubblico presso la sala convegni di Via Vercellone 1.

La lettura ed approvazione verbali del consiglio del 21 ottobre, la presa d'atto della nomina del revisore dei conti per il triennio 2021-2023 da parte della Prefettura di Biella, gli aggiornamenti del piano e del regolamento intercomunale di protezione civile, l’approvazione di manifestazioni d'interesse in merito alle misure per riuso, riqualificazione dell'edificato e rigenerazione urbana, e lo scioglimento della "Unione dei Comuni della Pianura Biellese", completano il programma dei lavori.