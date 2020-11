Cordar, possibili sospensioni e cali di pressione dell'acquedotto di Candelo

Cordar Spa Biella servizi informa i cittadini del comune di Candelo che, a causa di lavori di manutenzione alla rete idrica, il giorno 2 dicembre 2020 dalle 8,30 alle 17, in via san Sebastiano, civici pari dal 2 al 50 – civici dispari da 1 al 35 e in via Debais, civici pari dal 48 al 68 – civici dispari da 27 al 53, potranno verificarsi sospensioni momentanee e saltuarie della distribuzione di acqua potabile ed improvvisi cali di pressione. Scusandoci anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi, si comunica che Cordar resta a disposizione per ogni chiarimento al numero 0153580080.