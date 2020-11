AIDO per Asl Biella, carrozzine e termometri in dono per il reparto di nefrologia FOTO

“Doniamo la solidarietà” è il motto che AIDO, Sezione Pluriprovinciale Biella e Vercelli, ha scelto come parola d’ordine.

Ieri, venerdì 27 novembre, all’esterno dell’ospedale di Biella, questa solidarietà si è concretizzata in favore del reparto di nefrologia, al quale sono stati donati 5 carrozzine e 30 termometri a raggi infrarossi per i pazienti dializzati.

Una donazione resa possibile anche grazie ai cantanti ed al gruppo gospel che hanno allietato le manifestazioni estive organizzate da AIDO, alle ragazze della Biellese Calcio, CRAL ASL Biella e Le Amise Football Club di Bergamo, protagoniste del triangolare di calcetto “Insieme per a vita”, ed a tante donazioni anonime.

“AIDO coniuga la solidarietà con il dono, - dichiara il vice presidente ed ex primario del reparto di nefrologia di Biella Ilario Mauro Berto - e questa non è una semplice fredda operazione matematica, ma è un sentimento che nasce nel nostro intimo ed ha come ed ha come risultato finale quello di donare un pezzo della nostra vita, con la certezza e la consapevolezza che questo dono potrà aiutare la vita di qualcuno. Molto spesso si è spinti ad essere solidari in momenti difficili come quello che stiamo vivendo ma AIDO richiede qualcosa di più di un gesto a volte suggerito dal momento contingente”.

“I cantanti, - continua Berto - il gruppo gospel e le ragazze di “Insieme per a vita” si sono esibiti gratuitamente donandoci, oltre alla loro bravura, il loro tempo ed quindi un pezzetto della loro vita e hanno stabilito che il ricavato fosse devoluto all'acquisto di materiale per il personale sanitario Ma non dimentichiamo tutti coloro che anonimamente hanno donato anche piccole somme che hanno permesso di poter aiutare, e quindi essere solidari, con le infermiere del territorio con l’acquisto di questi termometri e carrozzine per i pazienti che hanno difficoltà alla deambulazione”.

Alla consegna era presente Alfio Serafia, sindaco di Mezzana Mortigliengo e delegato di AIDO Gruppo InterComunale Area Biellese. “Ieri è stata una bella giornata di passione – afferma Serafia – perché, vista la situazione che viviamo e l’avvicinarsi delle feste, queste 5 carrozzine e 30 termometri sono un grande dono per il reparto di nefrologia”.