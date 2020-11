A tavola con gusto grazie alle "vecchie ricette" della nonna. Oggi Lingua in salsa e...

Eccovi un paio di ricette contenute nella "Cucina di una volta, saggezza e buone maniere" il nuovo libro a fascicoli, in omaggio su La Nuova Provincia di Biella in edicola oggi sabato 28 novembre. Oggi vi proponiamo alcune sfiziose ricette che potrete trovare all'interno del giornale in edicola.

Lingua in salsa

Ingredienti per 4 persone: Lingua cotta affettata g 250, Prezzemolo g 100, Cipolla g 50, Olio extra vergine ml 50, Filetti d’acciughe g 30, Aceto bianco ml 20, Scorza di ½ limone, ½ peperoncino, Uovo sodo n 1, Sale fino.

PROCEDIMENTO

Tritare finemente il prezzemolo, le acciughe, la cipolla, il peperoncino, la scorza di limone e l’albume dell’uovo sodo. Diluire con l’olio e l’aceto, addensare con il tuorlo passato al setaccio. Disporre la lingua sui piatti e coprire con la salsa.

Involtini ripieni

Ingredienti per 4 persone: Fesa di vitello fette n 4, Uova intere n 4, Prosciutto cotto fette n 4, Salsa di pomodoro ml 200, Olio extra vergine ml 30, Sale fino.

PROCEDIMENTO

Battere le fette di carne e salarle. Sbattere le uova con un pizzico di sale e preparare una frittata, dividerla in 4 parti e disporne una su ogni fetta di carne, completare con una fetta di prosciutto e avvolgere chiudendo bene. Rosolare gli involtini con un filo d’olio, unire la salsa di pomodoro e cuocere per 10 minuti. Servire subito.