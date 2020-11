Scostamento, Pichetto: "Da Forza Italia voto favorevole, oggi indossiamo la maglia azzurra"

"Forza Italia vota a favore del quarto scostamento di bilancio insieme a tutto il centrodestra unito. Finalmente il governo e la maggioranza hanno ascoltato le proposte di Silvio Berlusconi che prevedono sostegni concreti per gli autonomi, le partite IVA, per gli artigiani, per i professionisti, superando il sistema dei codici Ateco che non funziona”.

Lo ha detto in aula il senatore Gilberto Pichetto, annunciando il voto favorevole di Forza Italia allo scostamento di bilancio. “Siamo consapevoli che non tutto si può fare - ha aggiunto Pichetto. Ma non si può continuare come ha fatto ad oggi il Governo, procedendo a singhiozzo, con evidenti ritardi e senza individuare le reali necessità. Basta con le confusioni, si proceda con una vera programmazione che, grazie anche alle nostre proposte, contenga il semestre bianco per gli adempimenti fiscali, vero aiuto per tutti attraverso il ristoro dei costi fissi.

Per affrontare il futuro bisogna avere una visione di largo respiro, disegnare una nuova economia, governare i cambiamenti intervenuti. Per farlo serve visione e dialogo tra le forze politiche di governo e opposizione, non per il bene del Governo ma per il bene del Paese, indossando tutti la maglia azzurra della nazionale italiana, ha concluso Pichetto.