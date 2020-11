Sella Fiduciaria incorpora per fusione Sireco Fiduciaria Srl

Sella Fiduciaria prosegue nel suo percorso di crescita e annuncia l’acquisizione del 100% di Sireco Fiduciaria Srl, storica società specializzata nei servizi fiduciari e di family office con sede a Torino. La Società, controllata da Banca Patrimoni Sella & C. e da Banca Sella Holding, rafforza così ulteriormente la propria presenza all’interno del mercato della consulenza per il private banking e il wealth management, ampliando l’offerta a disposizione della clientela con prodotti e servizi che consentiranno di rispondere efficacemente a tutte le differenti esigenze in ambito fiduciario e di family office.

Con l’acquisizione di Sireco Fiduciaria, che avrà decorrenza dal 1° dicembre 2020, si conferma l’attenzione del gruppo Sella alla clientela di alto profilo (HNWI e UHNWI) cui propone la costruzione di relazioni di fiducia, basate sui valori che da oltre 130 anni lo contraddistinguono: trasparenza, integrità e riservatezza. Con il completamento dell’acquisizione, Sella Fiduciaria raggiunge quota 1,5 miliardi di Euro di masse in amministrazione fiduciaria e sotto contratto di family office.

Il team di Sireco Fiduciaria andrà a rafforzare l’organico di Sella Fiduciaria mentre i soci Piergiorgio Re e Paolo Claretta-Assandri, titolari dello Studio Zunino Associazione Professionale, sono entrati nella compagine sociale e verranno cooptati nel suo Consiglio di Amministrazione. Sella Fiduciaria è nata all’interno del gruppo Sella nel 1975 e il suo amministratore delegato è Stefano Piantelli. La società opera come intermediario abilitato e propone soluzioni basate sui contratti di mandato fiduciario e di family office, per la clientela privata, istituzionale e corporate.

Tra i principali servizi offerti rientrano l’intestazione fiduciaria, le attività di family office, di trustee, di escrow agent e altri servizi amministrativi quali, ad esempio l’account aggregation e il consolidato fiscale.