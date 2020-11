ULTIMA ORA BIELLA - Alloggio saturo di gas al Vernato: evacuato lo stabile. Chiusa via Quintino Sella

Aggiornamento delle 17,30 - I Vigili del Fuoco sono riusciti ad entrare nell'alloggio alle 17,20. Fortunatamente non è successo nulla ma a detta di alcuni testimoni "era un bomba innescata".

Il fatto. Apprensione al quartiere Vernato, oggi pomeriggio Dalle 16, per una fuga di gas. Le squadre dei Vigili del Fuoco, dopo un'accurata ricerca, evidenziano la perdita in uno stabile di proprietà del comune di Biella. Massiccia la presenza anche della Polizia locale cittadina con a capo il comandante Massimo Migliorini.

"Situazione delicata commenta Migliorini-. Siamo stati allertati dai Vigili del Fuoco per forte odore di gas poi verificato in un appartamento al primo piano, ormai saturo di gas. Ora si procede ad aprire la casa di proprietà comunale. La palazzina situata in un cortile interno, è stata evacuata. Ovviamente chiusa tutta la via Quintino Sella per impedire l'accesso pedonale e veicolare".