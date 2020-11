Ladri in azione anche con l'allarme inserito. Indagini dei Carabinieri

Furto in una abitazione tra Roppolo e Viverone nel tardo pomeriggio di ieri. La tecnica usata dai ladri è una delle più classiche, ovvero suonare al campanello e capire se in casa ci sia qualcuno oppure no.

L'allarme inserito non ha fermato i malviventi che sono entrati e hanno messo tutto a soqquadro (vedi la foto), prima di scappare con la refurtiva ancora da inventariare.

Al rientro dalla passeggiata, i proprietari hanno poi allertato i Carabinieri della stazione di Cavaglià che ora si occupano della vicenda.