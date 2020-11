Alluvione, Ponderano Merita: "La tutela dell'ambiente passi in primo piano"

Riceviamo e pubblichiamo:

"L’evento alluvionale di inizio ottobre ha arrecato al territorio biellese ingenti danni non solo nelle valli, profondamente ferite anche nei simboli, ma anche in pianura. L’ingrossamento dell’alveo del torrente Oremo nel territorio ponderanese ha eroso gli argini andando a lambire i confini di una vecchia discarica di rifiuti urbani ormai chiusa da anni. Diverso materiale plastico e altri rifiuti sono quindi “riemersi” e sono stati trascinati dal torrente per i campi limitrofi al corso d’acqua. Sono diverse le segnalazioni giunte da agricoltori locali che hanno potuto rilevare danni da inquinamento sui campi.

Il Comune di Ponderano, portato a conoscenza della problematica, pare che al momento si sia limitato a un sopralluogo con la sezione forestale dei Carabinieri appurando la gravità della situazione. Nessun intervento concreto è quindi seguito se non la richiesta di un tavolo tecnico in Prefettura che, per quanto a conoscenza, pare non si sia ancora tenuto. Il gruppo consiliare Ponderano Merita, raccogliendo i timori degli agricoltori del paese e dei cittadini ha chiesto chiarezza depositando un’interrogazione per conoscere i dettagli e i tempi dell’intervento di bonifica che si ritiene non procrastinabile.

Non comprendiamo come temi di assoluta importanza come la tutela del territorio e dell’ambiente e, con essi, il sostegno delle attività produttive operanti in agricoltura, non meritino una risposta rassicurante da parte del Sindaco che, anche questa volta, preferisce non dare risposte ai suoi cittadini. Senza ombra di dubbio occorre mettere con urgenza in sicurezza il sito, evitando il rischio di un aggravamento del danno ambientalee provvedendo a una rapida bonifica. E’ un intervento prioritario che speriamo possa essere sostenuto da contributi regionali ma che, in ogni caso, pensiamo meriti di trovare copertura nel bilancio magari sacrificando interventi non essenziali”.