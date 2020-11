Occhieppo Superiore: arrivato nuovo scuolabus. L'amministrazione Ramella spende 116 mila euro

E' arrivato e da ieri è in servizio il nuovo scuolabus a Occhieppo Superiore. "Noi, malgrado la pandemia e il momento difficilissimo che stiamo attraversando, non smettiamo di credere nell'istruzione e nell'erogazione di servizi di eccellenza per i nostri cittadini -scrive il sindaco Emanuele Ramella-. La scuola e i servizi alla cittadinanza passano anche attraverso attraverso il trasporto pubblico. Ed è per questo, e per dare servizi di qualità ai nostri cittadini che abbiamo scelto di investire una cifra (molto importante per il nostro comune)".

Si tratta precisamente di 115.900 euro di fondi comunali per l'acquisto del nuovo scuolabus. "Non smetteremo mai di credere che il nostro compito, di amministratori è quello di migliorare la qualità di vita della nostra comunità e dei suoi cittadini" conclude il primo cittadino.