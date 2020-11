È ufficiale: Biella e il Piemonte passano alla zona arancione

È notizia di pochi minuti fa: Biella e il Piemonte escono dalla zona rossa e diventano zona arancione. L'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza entrerà in vigore da domenica 29 novembre.

Ecco cosa cambia:

Spostamenti

In base a quanto stabilito dal Governo, nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità

Ristoranti, pizzerie e bar

Ristoranti, bar, gelaterie e locali di somministrazione rimangono chiusi al pubblico, ma aperti per la vendita da asporto, consentita tra le 5 e le 2 e per la consegna a domicilio, consentita senza alcun limite d'orario.

Negozi e centri commerciali

Riaprono i negozi, senza limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Fiere e mercatini di Natale

Vietate dal Dpcm le manifestazioni di natura fieristica, come i mercatini di Natale realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato.

Musei e luoghi di cultura

Rimane sospeso il servizio di apertura al pubblico di musei e luoghi di cultura

Funzioni religiose

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni. Gli eventi religiosi devono svolgersi in forma statica e nel rispetto delle misure di contenimento.

Sport e palestre

Rimangono chiuse le piscine, le palestre e i centri benessere, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. Non è possibile praticare sport di contatto, che risultano ancora sospesi.