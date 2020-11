La validazione dei piani economici finanziari della tassa rifiuti 2020 redatti dai comuni consorziati, la razionalizzazione delle quote possedute dal consorzio in società partecipate l’approvazione del regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara.

Questo l’ordine del giorno dell’assemblea dei comuni consorziati Cosrab, che si terrà domani, venerdì 27 novembre, alle 15 all’Agorà Palace Hotel di Biella (via Lamarmora 13/A).