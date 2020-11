Bollette acqua, contributo ancora possibile per i cittadini della zona Cissabo

Il Consorzio Socio Assistenziale del Biellese Orientale (CISSABO) ricorda che è ancora possibile fino all’11 dicembre 2020 inoltrare da parte dei cittadini residenti nei comuni afferenti al Consorzio, la domanda per poter accedere al contributo fino a 100 €, per il pagamento delle bollette dell’acqua.

Il finanziamento è stato erogato dall’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, ente sovracomunale che gestisce il servizio idrico integrato e viene gestito da CISSABO.

Potranno presentare richiesta di contributo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

essere residenti in uno dei seguenti comuni afferenti al CISSABO: Bioglio, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Casapinta, Castelletto Cervo, Cossato, Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Mottalciata, Pettinengo, Piatto, Quaregna Cerreto, Strona, Valdengo, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Vigliano, Villa del Bosco;

avere un indicatore I.S.E.E. 2020 non superiore a € 12.784,36; le bollette per le quali si chiede il contributo non devono essere già state rimborsate dal CISSABO con contributi economici precedenti;

il contributo può essere richiesto sia per il rimborso di bollette già pagate (contributo che verrà riconosciuto al richiedente), sia per il pagamento di bollette ancora da pagare (il contributo verrà erogato direttamente al creditore)

per gli inquilini ATC, che non hanno ancora ricevuto le bollette 2020, possono presentare quelle dell’anno precedente, purchè non siano già state rimborsate; in caso di morosità il contributo verrà erogato comunque all’A.T.C. Agenzia Territoriale per la Casa

E' possibile accedere al contributo anche se si è presentata domanda di BONUS IDRICO

In ragione dell’emergenza COVID-19 in atto è necessario limitare gli incontri in presenza e per questo motivo bisogna attenersi ad alcune modalità sotto descritte.

Il modulo della domanda e gli allegati devono essere scaricati dalla homepage del sito del CISSABO www.cissabo.org, oppure dalla pagina facebook dello Sportello Unico Socio-Sanitario di Cossato.

In alternativa i moduli cartacei possono essere ritirati all’esterno della sede del CISSABO in via Mazzini 2/m, Cossato nei seguenti orari: martedì 10-12 e giovedì 11-13.

Le domande e la documentazione richiesta vanno presentate entro l’11 dicembre 2020 con una delle seguenti modalità: 1- invio tramite posta elettronica all’e-mail: ato@cissabo.org oppure tramite fax: 015 15159462. Per informazioni si può contattare lo Sportello Unico Socio Sanitario numero verde 800 322 214

Il contributo avrà un importo massimo di € 100,00 e, qualora la bolletta sia inferiore, corrisponderà all’importo della bolletta. Il Consorzio, qualora le risorse finanziarie lo consentano, per i casi di grave disagio sociale, comprovato dal Servizio Sociale Territoriale, si riserva la facoltà di erogare contributi anche laddove vi sia un ISEE superiore al tetto massimo previsto e contributi superiori ai 100 €.

Le domande incomplete e/o compilate non correttamente non verranno considerate. I contributi verranno assegnati fino all’esaurimento dei fondi disponibili, tenendo conto della data di presentazione della domanda completa.

Per ulteriori informazioni contattare lo Sportello Unico Socio Sanitario al Numero Verde 800 322 214; fax: 015 15159462; e-mail: sportello.unico@cissabo.org oppure visitare il sito del CISSABO www.cissabo.org