Che Fatica La Vita Da Bomber sfida il Sassuolo

Che Fatica la Vita da Bomber, la community creata da Emanuele Stivala e Fabio Tocco, due giovani imprenditori biellesi con più di tre milioni di followers all’attivo sui vari canali social di riferimento, è oggi una delle più belle realtà virtuali del nostro territorio. Con la collaborazione di Milo4, azienda biellese leader nel settore della consulenza e sviluppo di servizi di social management per brand e privati, hanno dato vita a un nuovo format con il Sassuolo Calcio. Una sfida diventata presto virale, raccontata perfettamente dai numeri eccezionali: più di 5 milioni di impression totali. Sassuolo Calcio-Che Fatica La Vita Da Bomber 2-1.

Le giocatrici del Sassuolo hanno affrontato in questi giorni un turno infrasettimanale "virtuale", una gara basata su prove tecniche contro Emanuele Stivala (in arte Emacfvb) e Fabio Tocco (in arte Fabiocfvb), i due volti della community di Che Fatica La Vita Da Bomber. (https://www.instagram.com/chefaticalavitadabomber/) Tutto ha inizio da un video pubblicato sul canale Instagram di Che Fatica La Vita Da Bomber dedicato alla vittoria in rimonta di Ema CFVB e alla sua reazione composta durante una partita online.

«Facile giocare lì al caldo in ufficio...», il commento velato neroverde al contenuto, scatena una vera e propria sfida, e il guanto immediatamente raccolto dà il via al game, Sassuolo vs CFVB. Un match senza contatto se non virtuale, una sfida divisa in tre prove per decretare il vincitore. Le stories svolgono un ruolo fondamentale, quello di raccontare senza filtri la corsa verso il trionfo. Da una parte la correttezza del Sassuolo, dall'altra la scaltrezza tipica dell’irriverente community.

La sfida si decide all'ultima prova, con la gara più delicata, quella dei palleggi con la carta igienica. Kamila Dubcova e Martina Lenzini aprono le danze con un scambio di grande qualità portando le neroverdi in vantaggio. Emanuele e Fabio partono bene, ma come al solito chiedono troppo alle proprie opinabili caratteristiche calcistiche e la rovesciata sul finale si rivela essere un vero flop. Ema costretto a lasciare anzitempo il sintetico di casa CFVB per il colpo accusato, chiederà poi l’intervento dei sanitari.

Il tabellone recita: Sassuolo - Che Fatica La Vita Da Bomber 2-1 e conferma lo stato di forma stellare delle calciatrici del Sassuolo, imbattibili anche sul rettangolo virtuale. La sconfitta più che meritata, rimediata dai due volti Che Fatica La Vita Da Bomber, è solamente il primo capitolo di un nuovo programma fitto di impegni, che vedrà CFVB e Milo4 tornare presto in campo al fianco di lub, brand e aziende per dare maggior eco alla comunicazione digitale.