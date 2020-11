Riqualificazione fiumi piemontesi, la Regione presenta i progetti ammessi al bando

Sono tredici i progetti di riqualificazione che la commissione di valutazione ha ammesso alla graduatoria per l’ottenimento dei fondi regionali finalizzati alla realizzazione di interventi di riqualificazione dell’ecosistema fluviale e lacustre piemontese.

I migliori progetti del 2020 saranno presentati nel corso di un evento on line, organizzato dall’Assessorato all’Ambiente, che si terrà domani, giovedì 26 novembre, a partire dalle 9.30, cui interverrà l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati.

Il bando, finanziato con fondi regionali interamente derivati dai canoni versati per gli usi delle acque pubbliche (per il 2020 sono stati investiti 2 milioni e 710mila euro) è destinato a Comuni, in forma singola o associata, Province, enti gestori di aree naturali protette e unioni montane per progetti che riguardano, ad esempio, la riqualificazione spondale o il rimboschimento delle sponde o ancora, non da ultimo, la mitigazione del rischio idraulico, obiettivo di stringente attualità alla luce dei cambiamenti climatici.

“E’ importante migliorare fiumi e laghi – afferma Matteo Marnati, assessore regionale all’Ambiente – sia per abbassare il rischio idraulico ma anche per migliorare la capacità di autodepurazione e la resilienza ai cambiamenti climatici del sistema fluviale, migliorando così nel complesso il loro stato ecologico”.

Questo il programma del webinar. 9,10 Apertura stanza virtuale, verifica funzionalità microfoni (acceso/spento). 9,30 Saluti istituzionali ed introduzione ai lavori dell’Assessore Matteo Marnati e del Direttore Stefania Crotta. 10 Gli esiti del bando 2020 e le previsioni del bando 2021 a cura del Settore Tutela delle Acque. 10,30 Esempi pratici: i migliori progetti 2020 a cura dei soggetti meglio classificatisi sul bando. 11,15 Domande e risposte dal pubblico (mediante chat). 12 Conlusioni a cura del Dirigente Paolo Mancin.

Per informazioni: Settore Tutela delle Acque - Tel. 011/432.1418; 011/432.2030 .