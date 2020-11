Pella: “Voto scostamento imprime forza ad azione governo per il Paese, vietato sprecarla”

“L'apertura del presidente Berlusconi di queste settimane ha fatto sì che non solo Forza Italia, ma tutto il centrodestra, si esprimesse a favore di un nuovo scostamento, nell'ottica di supportare l'azione di governo per il Paese e per i cittadini italiani”.

A scriverlo in una nota stampa il deputato Roberto Pella che sottolinea: “Vietato sprecare questa forza e questa dimostrazione di unità: attiviamo da subito un processo di monitoraggio e di verifica degli impegni di spesa e delle loro destinazioni, così come dei tempi e delle modalità di erogazione, d'altronde come efficacemente é scaturito dal tavolo di monitoraggio avviato fin da aprile dai Comuni. Nessuna categoria deve essere discriminata o esclusa. L'Italia deve poter ripartire in salute sotto tutti i punti di vista e per essere più forte ha bisogno di investimenti, di semplificazione, di uno shock in grado di generare fiducia e spinta ai consumi”.